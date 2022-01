Nummer 1 van de wereld bij de vrouwen blijft indruk maken en staat in kwartfinales Australian Open

Met Maria Sakkari en Paula Badosa werden vandaag de nummers 5 en 8 uitgeschakeld op de Australian Open, maar Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft zich niet laten verrassen in de vierde ronde.

Ashleigh Barty is uiteraard de topfavoriete om de Australian Open te winnen en de nummer 1 van de wereld laat zich voorlopig niet verrassen op het grandslamtoernooi in haar eigen land. Zo kon ze deze ochtend haar wedstrijd in de vierde ronde tot een goed einde brengen.

Barty nam het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, de nummer 60 van de wereld, en Barty haalde het met 6-4 en 6-3. Daardoor staat Barty dus in de kwartfinales van het Australische grandslamtoernooi.