Geen halve finales voor Joachim Gérard op Australian Open: landgenoot verliest in twee sets van nummer één van de wereld

Joachim Gérard is er niet in geslaagd om te stunten op de Australian Open. Onze landgenoot kon zijn wedstrijd tegen Shingo Kunieda, de nummer 1 van de wereld, niet winnen. Het werd 6-4 en 6-2.

Deze wedstrijd op de Australian Open was de eerste wedstrijd Joachim Gérard sinds zijn hartklachten op de Paralympische Spelen. Vorig jaar kon hij de Australian Open nog winnen, maar nu is Gérard er niet in geslaagd om de halve finales te bereiken.

Hij verloor in de kwartfinales namelijk van Shingo Kunieda. Zeker geen schande, want Kunieda is de nummer één van de wereld. Gérard verloor met 6-4 en 6-2, waardoor zijn avontuur op de Australian Open er al op zit voor dit seizoen.