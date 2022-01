Elise Mertens kwalificeert zich voor kwartfinales dubbelspel Australian Open en speelt daarin tegen... Kirsten Flipkens

Elise Mertens is indrukwekkend bezig op de Australian Open. In het dubbelspel heeft onze landgenote zich namelijk kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Ook Kirsten Flipkens zit in het dubbelspel in de kwartfinales. Ze zullen het daar tegen elkaar moeten opnemen.

Elise Mertens stond in de 1/8e finales met haar Russische ploegmaat Kudermetova tegenover Xu en Yang. Mertens en Kudermetova hadden het niet onder de markt, maar haalden het wel met 7-6 (7/5) en 6-4. Ook Kirsten Flipkens kwam in actie in het dubbelspel. Zij nam het met de Spaanse Sorribes Tormo op tegen Cristian en Petkovic. Flipkens en Sorribes Torme kenden geen problemen, want ze haalden het vlot met 1-6 en 2-6. Daardoor krijgen we zeker een landgenote in de halve finales van het dubbelspel, want in de kwartfinales zullen Mertens en Flipkens het tegen elkaar opnemen.