Australian Open: nummer 3 van de wereld bij de mannen verrassend uitgeschakeld, Rafael Nadal vlot door naar kwartfinales

Het wil Alexander Zverev voorlopig maar niet lukken om een eerste grandslamtitel binnen te halen in zijn carrière. De nummer drie van de wereld is namelijk uitgeschakeld in de vierde ronde van de Australian Open.

Alexander Zverev was uitstekend bezig op de Australian Open, maar de nummer 3 van de wereld heeft zich laten verrassen in de vierde ronde. Tegen Denis Shapovalov, de nummer 14 van de wereld, verloor Zverev in drie sets: het werd 3-6, 6-7 (5/7) en 3-6 voor Shapovalov. Nadal is dan weer wel door naar de kwartfinales. De ervaren Spanjaard speelde tegen de Fransman Mannarino en, ondanks een zeer lastige eerste set, haalde Nadal het wel in drie sets. Het werd 6-7 (14/16), 2-6 en 2-6.