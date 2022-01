Alison Van Uytvanck loopt het coronavirus op en geraakt nog niet weg uit Australië: "Ik heb erg milde symtomen"

Alison Van Uytvanck is helemaal uitgetennist in Australië. Omdat ze het coronavirus opgelopen heeft, vertoeft Van Uytvanck echter nog altijd 'down under'. Heel erg ziek is ze gelukkig niet: hopen maar dat ze snel het vliegtuig kan nemen.

Alison Van Uytvanck bereikte in het enkelspel de tweede ronde op de Australian Open en verloor dan van de Chinese Wang. In het dubbelspel verloor Van Uytvanck met de Deense Tauson in de eerste ronde van de Poolse Linette en de Amerikaanse Pera. IN ISOLATIE In principe kan Van Uytvanck dus huiswaarts terugkeren, maar niets is minder waar. "Mijn exittest in Melbourne is positief", maakt de Grimbergse bekend op sociale media. "Ik ben in isolatie en volg alle richtlijnen. Ik heb erg milde symptomen en kijk er naar uit om nog sterker terugkomen." Haar terugreis naar België laat dus nog even op zich wachten, tot Van Uytvanck opnieuw een negatieve Covid-test kan afleggen.