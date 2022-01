Kirsten Flipkens naar achtste finales dames dubbel maar verliest met Sander Gillé in het dubbel gemengd

Druk dagje voor Kirsten Flipkens op de Australian Open. In het dubbel gemengd was Sander Gillé haar partner. Het volledig Belgische duo kon niet stunten tegen Dodig en Mladenovic. Flipkens had zich dan wel al geplaatst voor de achtste finales in het dames dubbelspel.

In het dames dubbel speelt Flipkens samen met Sorribes Tormo, de Spaanse die haar uitschakelde in het enkelspel. Ze wonnen in het dubbelspel onder meer al van Zanveska. In de tweede ronde moesten ze het opnemen tegen het Canadees-Mexicaanse duo Dabrowski/Olmos. Het zesde reekshoofd in Australië en dus zeker geen hapklare brok.

FLIPKENS EN SORRIBES TORMO EINDIGEN STERK

Flipkens en Sorribes Tormo namen wel een uitstekende start en dat resulteerde ook in setwinst. In de tweede set waren breakpunten zeer zeldzaam. Het kwam dus aan op een tiebreak en die ging naar Dabrowski en Olmos. Flipkens en Sorribes Tormo lieten zich niet uit hun lood slaan en baanden zich via een sterke derde set een weg naar de achtste finales. Eindstand:: 6-4, 6-7 (3/7) en 6-2.

Al snel kon Flipkens opnieuw de baan op voor haar partij in het dubbel gemengd. Samen met Sander Gillé won ze na een tiebreak de eerste set tegen vijfde reekshoofden Dodig en Mladenovic. De Kroatisch-Franse tandem heeft heel wat ervaring in het dubbel en gebruikte die om op de juiste momenten te versnellen in de tweede set. Een reeks van zeven punten op rij in de super tiebreak nam alles panning weg: 6-7 (4/7), 6-4 en [10-3].