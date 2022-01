Joran Vliegen kan met Sloveense partner enkel in tweede set weerwerk bieden in dubbel gemend in Melbourne

Joran Vliegen is nu ook echt uitgedubbeld in Melbourne. Hij kwam nog in actie in het dubbel gemengd aan de zijde van de Sloveense Andreja Klepač. Zij hebben als duo de eerste ronde niet overleefd en stuitten op de Australiër John Peers en de Chinese Zhang Shuai.

Shuai werd in het enkelspel uitgeschakeld door Elise Mertens, maar kende in het dubbelspel dus wel succes tegen een speler met de Belgische nationaliteit. Zeker in de eerste set hadden Vliegen en Klepač weinig in te brengen. Ze verloren de eerste twee games met een beslissend punt en kregen het in de loop van de set alsmaar moeilijker. Dat resulteerde in een duidelijke 6-1.

Vliegen en Klepač hebben wel de verdienste dat ze zich vastbeten in deze match. De tweede set was dan ook veel spannender. Tot aan 4-4 was het gelijkopgaand en maakten de beide dubbelteams aanspraak om de set naar zich toe te trekken. Met de eindstreep in zicht konden Peers en Shuai nog een tandje hoger schakelen. Met 6-1 en 6-4 trokken zij de overwinning over de streep. Einde toernooi dus voor Vliegen.