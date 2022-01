Elise Mertens naar achtste finales op Australian Open: "Het wordt afwachten"

Een brede glimlach, dat liet Elise Mertens zien nadat ze in het enkelspel van de Australian Open de achtste finale haalde.

Het was zeker haar beste wedstrijd niet, maar ze was na iets meer dan een uur in twee keer 6-2 de betere van de Chinese Zhang Shuai (WTA 74).

"Ik ben echt blij met deze zege", vertelde Mertens achteraf. "Winnen doet immers altijd plezier. Ik weet niet of het mijn beste wedstrijd was sinds begin dit jaar, maar in elk geval een hele goede. Mijn service was goed en ondanks de hitte slaagde ik er toch in de wedstrijd te controleren. Ik speelde bevrijd en dat kon iedereen toch wel zien."

In de achtste finales is de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30) de tegenstander. De twee speelden nog nooit tegen elkaar.

"Ze slaat hard en direct, geheel volgens de Amerikaanse stijl. Agressief tennis dus, met een stevige service en eerste return. Soms komt dat er goed uit, soms ook niet. Dat wordt dus afwachten. Daarnaast heeft ze een wat speciaal karakter. Ik kan het moeilijk omschrijven. Laat ons zeggen dat ze heel gedreven overkomt."