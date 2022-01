Elise Mertens heeft geen kind aan Chinese tegenstandster op weg naar achtste finales Australian Open

Elise Mertens blijft het voortreffelijk doen op de Australian Open. De achtste finales heeft ze nu al bereikt. Ook de manier waarop Mertens de kwalificatie afdwong, mag gezien worden. Haar Chinese opponente Zhang Shuai won slechts vier spelletjes.

De dominantie van Mertens in deze derderondepartij was compleet: ze was in alle facetten van het spel beter dan haar tegenstandster. Dat toonde Mertens ook van in het begin, door meteen 3-0 uit te lopen. Ze bouwde haar voorsprong enkel nog verder uit en beëindigde de set met een blanco opslagspel.

Ook in de tweede set haalde ze haar meeste opslagspelletjes vrij makkelijk binnen, terwijl Shuai wel problemen kende op de eigen service. Vijf van de eerste zes spelletjes in de set gingen naar Mertens, die zo de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Met tweemaal 6-2 plaatste Mertens zich overtuigend voor de achtste finales van de Australian Open. Tegen de Amerikaanse Danielle Collins staat een plek in de kwartfinales op het spel.