AO: Tsitsipas en Medvedev klaren de klus (al beseft die eerste dat amper), nummer 2 bij de dames heeft 3 sets nodig

In ons overzicht van de Australian Open staan we even stil bij de zeges van Tsitsipas en Medvedev bij de mannen. Dat zijn geen verrassingen uiteraard, maar bij Tsitsipas was de focus wel erg groot. Bij de dames moest nummer 2 van de wereld Aryna Sabalenka wel knokken voor haar overwinning.

Tsitsipas haalde het van Benoit Paire met 6-3, 7-5, 6-7 (2/7) en 6-4. Na het verzilveren van zijn matchbal stapte Tsitsipas gewoon weer naar de andere servicekant, alsof hij nog een keer moest serveren. Maar neen hoor, er volgde geen enkel punt meer: Tsitipas had wel degelijk de overwinning beet, al moest het alleen nog wat doordringen. 🎾🇦🇺 | Tsitsipas was zo gefocust op het volgende punt dat hij eventjes vergat dat-ie zojuist een matchpoint had verzilverd! 😬😬 #AusOpen



📺 Kijk de Australian Open live op Eurosport of reclamevrij op discovery+ pic.twitter.com/UqoNoouIUW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 22, 2022 Daniil Medvedev was zich wel bewust van de score in zijn wedstrijd, misschien ook omdat het voor hem nog wat vlotter ging. De Nederlander Botic van de Zandschulp was zijn tegenstander. Medvedev had minder dan twee uur nodig om hem opzij te zetten met 6-4, 6-4 en 6-2. De nummer 2 van de wereld is dus door bij de mannen. Bij de vrouwen ook, al ging dat niet van een leien dakje. Sabalenka moest tegen Vondroušová een set achterstand wegwerken, maar deed dit ook vakkundig en won met 4-6, 6-3 en 6-1. Voor Sabalenka is het al de derde keer op rij dat ze een driesetter moet spelen.