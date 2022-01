Titelverdedigster uitgeschakeld op Australian Open, Barty vlot naar volgende ronde

Op de Australian Open is titelverdedigster en nummer 14 van de wereld Naomi Osaka uitgeschakeld.

Osaka gaat niet naar de achtste finales van de Australian Open. De Japanse moest het onderspit delven tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 60).

De Amerikaanse won het duel in drie sets: 4-6, 6-3 en 7-6 (10/5). De partij duurde 2 uur en 18 minuten.

Ashleigh Barty had dan weer weinig moeite met de Italiaanse Camila Giorgi. Ze won met 6-2 en 6-3 in net een uurtje tennis. Barty verloor nog geen enkele set op deze Australian Open. In de achtste finales neemt Barty het op tegen Anisimova.