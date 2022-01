Opvallend: David Goffin vergeet zich in te schrijven voor ATP-toernooi Montpellier, maar is er wel bij dankzij wildcard

David Goffin werd al vroeg uitgeschakeld in de Australian Open en onze landgenoot lijkt er met zijn hoofd ook niet bij te zijn. Zo vergat Goffin om zich in te schrijven voor het ATP-toernooi van Montpellier.

David Goffin zit duidelijk met heel wat kopzorgen. Na zijn uitschakeling in de eerste ronde op de Australian Open vergat onze landgenoot namelijk om zich in te schrijven voor het ATP 250-toernooi in het Franse Montpellier.

Toch heeft Goffin geluk, want hij heeft volgens Het Laatste Nieuws van de organisatie een wildcard gekregen, waardoor hij toch aan het toernooi zal kunnen deelnemen. Montpellier zal voor goede herinneringen zorgen bij Goffin, want de Belg is daar de titelverdediger.