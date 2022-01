Nadal moet setverlies toestaan, maar plaatst zich wel voor de achtste finale in Melbourne

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op de Australian Open.

Nadal is het zesde reekshoofd. Hij versloeg in de derde ronde de Rus Karen Khachanov (ATP 30) in vier sets: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-1. De partij duurde net geen drie uur.

De Spanjaard moest tegen Khachanov de derde set prijsgeven, twijfelen deed hij niet. In de volgende ronde wacht de Rus Aslan Karatsev (ATP 15) of Fransman Adrian Mannarino (ATP 69).

Nadal is in Melbourne op zoek naar een 21ste grandslamtitel. Nog nooit heeft iemand meer dan 20 titels gepakt. Federer en Djokovic hebben er ook 20, maar spelen niet mee dit jaar.