Joachim Gérard gaat voor nieuwe titel in Melbourne, maar krijgt meteen topspeler tegen

Het wordt bijzonder voor Gérard. De Australian Open is het eerste toernooi voor hem na het hartfalen op de Spelen afgelopen zomer in Tokio.

De Brusselaar kreeg een defibrillator ingeplant en kan weer voluit sporten. Hij zette alles op alles om de Australian Open te staan.

“Het gaat dan ook goed met mij”, vertelt hij in een interview met Belga. “Ik ben al blij hier te zijn, gezien hetgeen er vier maanden geleden gebeurd is. Toen was ik niet eens zeker dat ik nog zou kunnen tennissen.”

“Honderd procent fit ben ik natuurlijk nog niet, want ik ben onderweg twee maanden kwijtgespeeld. Dan verlies je ritme, maar mijn twee voorbereidingstoernooien waren wel correct.”

De 37-jarige Japanner Shingo Kunieda, nummer een van de wereld, olympisch kampioen en winnaar van de US Open, is de eerste tegenstander.

“Zelfs op zijn leeftijd is Kunieda nog een van de beste spelers ter wereld. Het eerste toernooi dat hij begin dit jaar speelde, won hij meteen. Maar ik ben vooral hier om te zien welk niveau ik reeds haal.”