Elise Mertens is van één iets bang op de Australian Open: het coronavirus

De huidige gezondheidssituatie rond het coronavirus is voor topsporters een constante dreiging die roet in het eten kan gooien.

Dat beseft ook Elise Mertens op de Australian Open meer dan ooit. ''Ik ben heel voorzichtig"", vertelt Mertens bij HLN. ''Ik draag hier ook overal, zelfs tot net voor ik in de douche stap, een FFP2-mondmasker.”

“Ik ontsmet alles, was voortdurend mijn handen. Ik ga ook niet op restaurant eten. Ik verblijf op een appartementje, samen met mijn kinesist Quentin Struckmayer en daar bestellen we dan eten of maken we zelf iets klaar.”

“ Op de site eet ik ook altijd in de open lucht, soms is dat niet makkelijk met de zon en de wind maar goed, ik probeer gewoon zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. Natuurlijk is het soms moeilijk om afstand te houden in de kleedkamer of als ik dubbel speel, maar ik probeer toch zoveel mogelijk in mijn klein bubbeltje te blijven.”

Mertens had in december corona, maar wist het niet. Eenmaal terug in het land laat ze zo snel mogelijk haar boostervaccin zetten.