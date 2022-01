Sander Gillé en Joran Vliegen stuiten op Amerikaans duo en zijn meteen uitgeschakeld op Australian Open

Sander Gillé en Joran Vliegen kunnen niet lang blijven op de Australian Open. Ze zijn meteen uitgeschakeld: de eerste ronde is eveneens hun eindstation. De Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow waren te sterk met 7-6 (7/3) en 6-3.

Het duo Lammons/Withrow verving een ander dubbelduo dat moest afzeggen, Gillé en Vliegen waren in Australië het elfde reekshoofd. De eerste ronde overleven moest op papier dus kunnen voor de Limburgers, maar het draaide anders uit. In de eerste set gaven beide duo's mekaar geen duimbreed toe. De Amerikanen schoten beter uit de startblokken in de tiebreak en dat leverde hen de setwinst op.

Terwijl Gillé en Vliegen die set juist wel nodig hadden. Dat bleek bij een 1-1-stand in de tweede set, toen Lammons en Withrow drie spelletjes op rij wonnen. Gillé en Vliegen stonden ineens met de rug tegen de muur en het zag er geen enkel moment nog naar uit dat ze het tij zouden kunnen keren. De uitschakeling was bijgevolg onvermijdelijk.