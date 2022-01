Elise Mertens naar derde ronde van Australian Open

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open.

Onze landgenote is negentiende reekshoofd in Melbourne. Ze versloeg de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets: 6-3 en 6-2.

Mertens speelde eerder al twee keer tegen de Roemeense, maar die wedstrijden dateerden al van 2017. De Limburgse won wel twee keer.

In de zestiende finales wacht een duel tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 12) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 74).

Mertens komt vandaag ook nog in actie in het dubbelspel. Samen met de Russische Veronika Kudermetova neemt ze het op tegen de Russin Anna Blinkova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.