Britse teleurstellingen: Murray en Raducanu gaan eruit op Australian Open, Medvedev klopt thuisspeler Kyrgios

Na zijn vijfsetter in ronde 1 is de Australian Open nu toch al geëindigd voor Andy Murray. Raducanu, de Britse hoop bij de dames, moet ook reeds huiswaarts keren. Geen beste dag dus voor de Britten. Wel voor Medvedev, die in vier sets Kyrgios de baas bleef.

Had zijn zege tegen Basilashvili te veel geëist van Murray? De Schot haalde tegen Taro Daniel alvast niet zijn beste niveau. Een eerste keer een achterstand wegwerken, lukte nog wel. De Japanner ging hierna toch met de eerste set aan de haal en ging door op zijn elan. Een vroege voorsprong in de derde set deed de hoop bij Murray even oplaaien, maar dat was tevergeefs. Daniel klopte hem met driemaal 6-4.

Emma Raducanu moest het dan maar doen voor Groot-Brittanië in het damestennis. Zij kwam ook 0-3 voor, maar liep dan een handblessure op. Kovinić ging vlotjes erop en erover. De US Open-kampioene sprak haar karakter aan om toch aan het langste eind te trekken in de tweede set. In de beslissende derde set was het toch weer Kovinić die afstand nam: de Montenegrijnse haalde het met 6-4, 4-6 en 6-3.

MEDVEDEV DOET HET IN VIER SETS

De affiche waar de Australiërs het meest naar uitkeken in het avondprogramma, was ongetwijfeld de ontmoeting tussen Nick Kyrgios en Daniil Medvedev. Kyrgios werkte een achterstand weg in de eerste set, maar moest de tiebreak toch aan de nummer 2 van de wereld laten. Medvedev sloeg ook toe in het tweede deel van set 2, Kyrgios in dat van set 3. Nadien haalde Medvedev wel duidelijk de bovenhand: 7-6 (7/1), 6-4, 4-6 en 6-2.