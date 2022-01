🎥 Supporterskreet is hét thema van de Australian Open: niet alle spelers zijn er van gediend

De Australian Open wordt gespeeld met publiek en dat is eraan te merken. De supporterskreet 'Siuuuuuu' doet in Melbourne de ronde langs de kant van de verschillende terreinen. In die mate dat meerdere spelers er zich aan ergeren.

Het gaat eigenlijk om een kreet van voetbalster Cristiano Ronaldo nadat die een doelpunt maakt en diezelfde kreet is nu overgenomen door het tennispubliek op de Australian Open. Vooral in de match tussen Kyrgios en Broady in de eerste ronde bleven de toeschouwers die kreet maar herhalen.

"Ik dacht dat ze het tien minuten gingen doen, maar ze deden het twee en een half uur lang", zei Kyrgios op zijn persconferentie. In de tweede ronde kwam Kyrgios uit tegen Medvedev en ook in die partij klonk 'Siuuuu' regelmatig door het stadion. Medvedev liet in het interview na de match merken dat hij er niet was mee opgezet.

"Show some respect." 😡😡



Daniil Medvedev was NOT happy with the crowd behaviour tonight and he let them know in the on-court interview! 😳

#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/5UKAFOuV9v — Wide World of Sports (@wwos) January 20, 2022

Ook Andy Murray getuigde hoe irritant het was tijdens zijn eersterondepartij. Murray en Kyrgios werden overigens in de tweede ronde uitgeschakeld. Het is de vraag of de kreet na de uitschakeling van Kyrgios nu nog te horen zal zijn.