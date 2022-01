Voorlopig blijft het bij die ene zege op Grand Slam: Zanevska moet verstek geven met blessure

Maryna Zanevska behaalde haar eerste zege ooit op een Grand Slam door op de Australian Open de eerste ronde te overleven. Voorlopig blijft het bij die ene zege: in de tweede ronde kan onze landgenote immers niet in actie komen door een blessure.

Zanevska had Juvan verslagen met 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4). Dat ging niet zonder enige controverse, want er werd Zanevska verweten een blessure in te roepen om een tactisch spel te spelen. Haar kuitblessure was echter wel degelijk ernstig.

Dat bleek nadien, toen er al signalen naar buiten kwamen dat ze haar tweede wedstrijd wellicht niet pijnvrij ging kunnen spelen. Uiteindelijk was het dermate erg dat Zanevska niet kon aantreden en forfait moest geven voor haar tweederondepartij.

SPAANSE ZONDER SPELEN NAAR DERDE RONDE

De Spaanse Nuria Párrizas-Diaz krijgt zo een vrijgeleide richting derde ronde. In de eerste ronde had zij de Roemeense Bara uitgeschakeld.