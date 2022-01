Van Uytvanck strandt op twee punten van derde ronde en moet uiteindelijk de zege aan Chinese laten

Alison Van Uytvanck speelde op de Australian Open voor een plek in de derde ronde tegen de Chinese Qiang Wang. De overwinning zat er zeker in voor Van Uytvanck, maar aan het einde van de tweede set liep het net verkeerd. Wang ging hierna door op haar elan.

Van Uytvanck kon terugblikken op een prima eerste zege in Melbourne en stond ook in haar tweede partij aanvankelijk uitstekend te tennissen. Daardoor kon ze ook uitlopen naar 1-4. Van Uytvanck deed er nog een break bij om de eerste set helemaal naar zich toe te trekken.

Nadien waren er kansen heen en weer voor de retourneerder. Wang leek die het meest te grijpen en kwam 4-2 voor. Het antwoord van Van Uytvanck liet niet op zich wachten: ze maakte er meteen 4-4 voor. Enkele spelletjes later kwam er een tiebreak aan, waarin Van Uytvanck 5-2 achter kwam, maar terugkeerde tot 5-5. Zo kwam ze op twee punten van de zege. De volgende twee punten waren echter voor Wang.

OPSLAG LOOPT STROEVER IN SET 3

Zo was alles te herdoen. Van Uytvanck geraakte echter niet meer aan het percentage eerste opslagen dat ze in de eerste set haalde en kwam zo steeds vaker ini de problemen naarmate de wedstrijd vorderde. Bij 3-3 was nog alles mogelijk. De volgende drie games waren voor Wang, die op haar tweede matchbal Van Uytvanck met een goed geplaatste forehand in de fout dwong. Het werd dus 2-6, 7-6 (7/5) en 6-3 voor de Chinese.