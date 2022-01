Nummer 21 van de wereld bij de mannen zorgt voor punt van het toernooi op de Australian Open

In de tweede ronde van de Australian Open heeft de Spanjaard Pablo Carreño zeer veel indruk gemaakt met een punt. Zo zou het zelfs al één van de nominaties kunnen worden voor punt van het toernooi.

Sterke prestatie van Pablo Carreño op de Australian Open. De Spaanse nummer 21 van de wereld bij de mannen had in zijn tweede ronde wel een vijfsetter nodig tegen de Nederlander Griekspoor, maar Carreño haalde het onder meer dankzij dit fantastisch punt dat u hieronder kan bekijken. Het zou al wel eens het punt van het toernooi kunnen zijn. Het werd in totaal uiteindeljik 3-6, 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-3 en 4-6 voor de Spanjaard.