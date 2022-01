Greet Minnen kent wél overtuigend succes in het dubbelspel in Australië

In het enkelspel lag ze er meteen uit, maar in het dubbelspel in Australië gaat Greet Minnen wél door. Op de eerste dag dat de dubbelaars in actie kwamen, mocht Minnen meteen de baan op. Ze versloeg samen met Perez het duo Fourlis-Inglis.

Naast Minnen hadden alle speelsters op het terrein de Australische nationaliteit. Ellen Perez is haar dubbelpartner op de Australian Open, wildcardspeelsters Fourlis en Inglis waren hun tegenstandsters. Minnen en Perez namen onmiddellijk de leiding. Fourlis en Inglis sloegen meteen terug, zij wilden er op zijn minst een wedstrijd van maken. Dat lukte tot 4-3. Nadien hadden zij nog amper iets in de pap te brokken. Minnen en Perez moesten knokken om dat zevende game te winnen, maar namen nadien vlot afstand van hun opponenten. Die kwamen enkel in het begin van de tweede set nog eens op het scorebord. KLINKENDE ZEGE De laatste vijf games uit de partij waren allemaal voor Minnen en Perez: dat resulteerde in een klinkende 6-3 en 6-1. In de tweede ronde nemen ze het op tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez.