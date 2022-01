Donderdag wordt een zware dag voor Elise Mertens op de Australian Open: landgenote komt zowel in het enkelspel als in het dubbelspel in actie

Voor Elise Mertens wacht donderdag een belangrijke dag op de Australian Open. Zo zal ze in het enkelspel haar tweede ronde afwerken, maar ook in het dubbelspel zal onze landgenote in actie komen.

In het enkelspel zal Elise Mertens donderdag haar tweede ronde afwerken. De Belgische speelster zal het opnemen tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu. Zij is de nummer 64 van de wereld op de WTA-Ranking. Toch is het niet de enige wedstrijd van Mertens donderdag, want later op de dag zal ze ook nog in het dubbelspel in actie komen. Samen met de Russische Veronika Kudermetova zal Mertens het opnemen tegen Anna Blinkova en Aliaksandra Sasnovich.