Australian Open: Rafael Nadal en Asheligh Barty stomen door, olympische kampioene ligt eruit

Een overzicht van de wedstrijden op de Australian Open brengt ons bij Rafael Nadal en Ashleigh Barty. Deze wereldtoppers komen hun eerste partijen zonder al te veel zorgen door. Een plek in de derde ronde hebben ze alvast beet.

Rafael Nadal had amper zeven games prijs gegeven in de eerste ronde. De Duitser Hanfmann kon hem er slechts twee meer ontfutselen. In de eerste set was het nog even schrikken toen hij een breakbal tegen kreeg. Nadal schakelde meteen een versnelling hoger en won vier games op rij. De volgende sets trok hij telkens naar zich toe met een break verschil. De vijfde matchbal was raak: 6-2, 6-3 en 6-4 voor Nadal.

Bij de vrouwen kent Ashleigh Barty nog minder genade met de zogeheten tegenstand. De Australische blijft het thuispubliek op zijn wenken bedienen. De Italiaanse Bronzetti kon in elke set een spelletje sprokkelen, meer niet. Barty gaf haar dus tweemaal een 6-1 om de oren. Haar eerste wedstrijd had Barty zelfs gewonnen met 6-0 en 6-1.

© photonews

Het loopt echter niet voor iedereen even vlot: voor Belinda Bencic is de Australian Open al voorbij. Haar ontmoeting met Amanda Anisimova was ook wel één van de affiches om naar uit te kijken. De Amerikaanse pakte bij 2-2 uit met een ferme tussenspurt en sloeg aan het einde van de tweede set nog eens toe. Met 6-2 en 7-5 schakelde ze Bencic, 22ste reekshoofd in Melbourne en olympisch kampioene, uit.