Australian Open: Alexander Zverev vlot door naar derde ronde, nummer 10 van de wereld is uitgeschakeld

Alexander Zverev is sterk begonnen aan zijn Australian Open. De Duitse nummer 3 van de wereld won vlot zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Australiër Millman. De Pool Hurkacz is al uitgeschakeld.

Alexander Zverev nam het in zijn tweede ronde op tegen Millman en de nummer 3 van de wereld kende weinig problemen met de Australiër. Zo won Zverev in drie sets. Het werd 6-4, 6-4 en 6-0 voor de Duitser. Ook Matteo Berrettini, de nummer 7 van de wereld, is door naar de derde ronde. Hij gaf wel één set weg tegen de Amerikaan Kozlov, want het werd 1-6, 6-4, 4-6 en 1-6. Hubert Hurkacz, de nummer 10 van de wereld, is dan weer uitgeschakeld. Hij verloor met 4-6, 2-6 en 3-6 van de Franse Mannarino.