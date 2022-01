Andy Murray en Naomi Osaka bestoken elkaar met complimenten op Twitter: "Is er iemand die harder kan vechten dan hem?"

Andy Murray en Naomi Osaka zijn allebei uitstekend aan hun campagne op de Australian Open begonnen. Beide spelers konden ook indruk maken en ze waren onder de indruk van elkaar.

Zo gaf Andy Murray een mooi compliment over Osaka op Twitter. "Is er iemand die de bal mooier kan raken vanaf de baseline?", vroeg de Britse tennisser zich af. Osaka had dan weer een reactie klaar op deze tweet van Murray. "Is er iemand die harder kan vechten dan hem?", aldus Osaka.