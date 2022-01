Het toernooi van David Goffin zit er al op: landgenoot verliest kansloos in eerste ronde Australian Open

David Goffin is er niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd op de Australian Open tot een goed einde te brengen. Onze landgenoot verloor in drie sets van de Brit Daniel Evans, de nummer 24 van de wereld.

David Goffin, zelf weggezakt naar de 45ste plaats op de ATP-Ranking, had er zin in tegen Daniel Evans en begon goed aan de eerste set. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar Evans won uiteindelijk met 6-4. Hetzelfde spelbeeld in de tweede set, al leek Evans hier wel iets dominanter te spelen, waardoor Goffin het moeilijker kreeg. Het zorgde ervoor dat de Britse nummer 24 van de wereld ook de tweede set kon binnenhalen met 6-3. De veer was gebroken bij onze landgenoot, want Goffin kwam in de derde set helemaal niet meer in het stuk voor. Evans won vrij vlot alle spelletjes in deze set, waardoor onze landgenoot met een nederlaag (6-4, 6-3 en 6-0) opnieuw naar huis moet.