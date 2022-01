Finaliste op US Open in 2021 verliest eerste ronde op Australian Open tegen nummer 133 van de wereld

Enorme verrassing op de Australian Open. Leylah Fernandez, die in 2021 nog in de finale van de US Open stond, is namelijk al uitgeschakeld op het Australische grandslamtoernooi. Ze verloor in twee sets van Maddison Inglis, de nummer 133 van de wereld.

De Canadese Leylah Fernandez is sinds haar finale op de US Open 2021 de nummer 24 van de wereld en in haar eerste ronde op de Australian Open moest ze het opnemen tegen de Australische Maddison Inglis, de nummer 133 van de wereld. Inglis is er bij door een wildcard, maar ze was in haar eerste ronde verrassend een maatje te groot voor Fernandez. De Canadese haalde nooit haar gewenste niveau en verloor uiteindelijk in twee sets van Inglis. Het werd 6-4 en 6-2 voor de thuisspeelster.