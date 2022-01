Elise Mertens tevreden na overwinning in eerste ronde Australian Open: "Heb al vijf dagen geen last meer van mijn dij"

Elise Mertens had geen ideale voorbereiding op de Australian Open na een blessure aan de dij, maar toch kon onze landgenote vlot haar eerste wedstrijd winnen op het grandslamtoernooi.

Elise Mertens won namelijk met 6-4 en 7-5 van de Russische Vera Zvonareva. Onze landgenote was dan ook tevreden. "Winnen was het belangrijkste. Ik ben redelijk tevreden over mijn prestatie, maar ik heb mijzelf ook niet perfect kunnen voorbereiden", legde Mertens uit en staat te lezen bij Sporza.

De problemen aan de dij lijken opgelost bij Elise Mertens. "Ik heb al vijf dagen geen last meer aan mijn dij, dus ik ben blij dat ik opnieuw vrij kan bewegen. Daarnaast was mijn service ook zeer goed deze wedstrijd, maar daar heb ik de voorbije maanden hard aan gewerkt", aldus Mertens.