Elise Mertens heeft het niet onder de markt, maar kwalificeert zich wel voor tweede ronde Australian Open

Elise Mertens heeft zich vannacht kunnen plaatsen voor de tweede ronde op de Australian Open. Onze landgenote haalde het van de Russische Vera Zvonareva in twee sets. Het werd 6-4 en 7-5.

Vera Zvonareva is de nummer 91 van de wereld en dus mocht deze eerste ronde eigenlijk geen probleem opleveren voor Mertens. Toch had onze landgenote het in de eerste set behoorlijk lastig, maar Mertens haalde het wel met 6-4.

Hetzelfde verhaal in de tweede set, want ook hier maakte Zvonareva het Mertens moeilijk. De Belgische speelster sloeg echter op het juiste moment toe en kon ook de tweede set binnenhalen met 7-5. Daardoor gaat ze naar de tweede ronde op de Australian Open.