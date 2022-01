Andy Murray maakt indruk in eerste ronde Australian Open en wint na spannende vijfsetter van nummer 23 van de wereld

Andy Murray is helemaal terug. De Schot nam het in zijn eerste ronde op de Australian Open op tegen Nikoloz Basilashvili, de nummer 23 van de wereld, en Murray haalde het na een echte uitputtingsslag.

Andy Murray kreeg een zware dobber in zijn eerste ronde op de Australian Open, want hij stond tegenover de Georgiër Nikoloz Basilashvili, de nummer 23 van de wereld. De eerste set ging echter vlot naar Murray met 1-6.

Een betere tweede set van Basilashvili dan, want de Georgiër zette de bordjes gelijk met 6-3. De derde set ging dan weer naar Murray (4-6), terwijl de vierde set opnieuw voor Basilashvili was (7-6(7/5). Een vijfde set moest dus beslissen en daar kon Murray nog één keer zijn hoogste niveau bovenhalen in deze wedstrijd. De Schot won met 4-6, waardoor hij en niet Basilashvili doorgaat naar de volgende ronde.