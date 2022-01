🎥 Voormalig nummer 1 van de wereld Caroline Wozniacki geeft update rond haar afscheidsmatch

Zegt de naam Caroline Wozniacki u nog iets? Hopelijk wel, want zij is een voormalig nummer 1 van de wereld in het damestennis en won ook de Australian Open in 2018. Er is een nieuwe datum vastgelegd voor haar afscheidsmatch.

De Australian Open was in 2020 ook het laatste toernooi van Wozniacki, die eigenlijk dus reeds gestopt is met tennissen. Officiële wedstrijden gaat de Deense niet meer spelen, maar er staat wel nog één afscheidsmatch op het programma.

Door het coronavirus is die echter uitgesteld moeten worden. Normaal gezien zou die wedstrijd nu doorgaan op 9 februari, maar ook dat is een tikkeltje te vroeg. In een video op sociale media onthult Wozniacki dat haar 'Final Match' zal plaatsvinden op vijf april.

An update for my Final Match. Thank you so much for the support and patience! I hope everyone is staying safe! See you April 5th!🙏 pic.twitter.com/ffsBFHMjcx — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) January 18, 2022

Plaats van het gebeuren is nog steeds de Royal Arena in de Deense hoofdstad Kopenhagen. "We willen er voor zorgen dat het veilig is voor iedereen. Het gaat een fantastisch evenement worden. Nog enkele weken om me voor te bereiden, het gaat een ongelooflijke avond worden."