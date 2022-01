Steun uit thuisland maar zware kritiek internationaal: met deze reacties trekt Djokovic onzekere toekomst tegemoet

Plots is heel veel onzeker, zelfs al heet je Djokovic. Wat wel vaststaat: de kritiek in de internationale pers op de nummer 1 van de wereld bij de mannen is niet min, nu de saga over zijn al dan niet deelname aan de Australian Open eindelijk voorbij is.

Het Britse Daily Mail is bijvoorbeeld keihard in zijn kritiek en noemt Novak Djokovic een 'leugenaar', 'valsspeler' en 'gevaarlijke gek'. Bij L’Équipe proberen ze in het hoofd van Djokovic te kruipen. "Hij dacht onvervangbaar te zijn", klinkt het. The Atlantic noemt Djokovic een 'egoïst' en in België haalt ook De Standaard uit: "Djokovic, de belichaming van het idee dat regels niet gelden voor rijken en machtigen'.

SERVISCHE MEDIA VERBOLGEN

De kop in de Sidney Morning Herald: "Game, Set & Vax". Een heel andere toon klinkt in de Servische media. Daarin wordt hard uitgehaald naar de Australische regeringsleiders. Ze zien in de verbanning van Djokovic een discriminatie.

Ondertussen is de grote vraag: wat nu? Het einde van de pandemie is nog niet meteen in zicht, Djokovic zal ook in nog andere problemen met eenzelfde problematiek te maken krijgen. Roland Garros liet eerder al weten dat hij daar welkom is. Zijn grootste kansen op het winnen van een grandslamtoernooi liggen na zijn afgedwongen forfait voor de Australian Open echter in Wimbledon en op de US Open.