Nog meer problemen voor Novak Djokovic? Ook in Frankrijk moeten alle profsporters gevaccineerd zijn

Novak Djokovic mag niet deelnemen aan de Australian Open en ook Roland Garros lijkt nu een probleem te zullen worden voor de Serviër. Zo moeten alle professionele sporters ook in Frankrijk gevaccineerd zijn.

Een negatieve coronatest zal volgens Sporza binnenkort niet meer voldoende zijn om deel te nemen aan sportwedstrijden in Frankrijk. Slecht nieuws dus voor Novak Djokovic, want de Serviër werd het voorbije weekend nog uit Australië gezet omdat hij niet gevaccineerd is.

In Frankrijk staat binnenkort met Roland Garros een ander Grandslamtoernooi op het programma, maar het ziet er dus naar uit dat Djokovic ook aan dit toernooi niet zal kunnen deelnemen als hij tegen dan nog niet gevaccineerd is.