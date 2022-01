Greet Minnen meteen uitgeschakeld op Australian Open

Greet Minnen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open.

Minnen ging in de eerste ronde in een uur en 42 minuten onderuit tegen de Roemeense Jacqueline Cristian. Setstanden waren 7-5 en 6-4.

Het was de eerste keer dat beide speelsters in hun carrière tegenover elkaar stonden. Minnen nam voor de derde keer deel aan de Australian Open. Ze haalde in 2020 de tweede ronde als beste resultaat.

Minnen neemt in Australië ook deel aan het dubbelspel, samen met de Australische Ellen Perez. Woensdag staat de eerste ronde op het programma, tegen het duo Jaime Fourlis en Maddison Inglis.