Australian Open: komende nacht is het de beurt aan Elise Mertens en David Goffin

Vandaag kwamen al enkele landgenoten in actie in de eerste ronde van de Australian Open, maar de komende nacht komen nog Belgische spelers in actie. Zo zullen Elise Mertens en David Goffin hun wedstrijd afwerken.

Elise Mertens is vannacht de eerste wedstrijd op court 3. Onze landgenote, de nummer 20 op de WTA-Ranking, zal het in haar eerste ronde opnemen tegen de Russische Vera Zvonareva. Zij staat op de 85ste plaats op de WTA-Ranking. Ook David Goffin komt dus in actie. Voor onze landgenoot wacht wel een lastige opdracht, want hij speelt in zijn eerste ronde tegen de Brit Daniel Evans, de nummer 26 van de wereld. De wedstrijd wordt op court 13 afgewerkt.