Australian Open begonnen: winst voor Van Uytvanck en Zanevska, andere landgenote gaat er meteen uit

Zonder Djokovic maar met Belgische dames begon de Australian Open. Van Uytvanck en Zanevska hebben de eerste horde alvast genomen en hebben zich geplaatst voor de tweede ronde. Kirsten Flipkens slaagde hier dan weer niet in.

Van in het begin van haar wedstrijd tegen de Spaanse kwalificatiespeelster Bucsa was Van Uytvanck diegene die het meeste druk zette op de tegenstandster. Dat rendeerde: van 2-2 ging ze naar 5-2 en naar setwinst. Ook in de tweede set sloeg Van Uytvanck bij 2-2 een kloof. Opnieuw werd het nog wat spannend aan het einde, maar hield Van Uytvanck haar voorsprong wel vast. Eindstand: 6-3 en 6-4.

COMEBACKS ZANEVSKA

Nog een tikkeltje spannender was het voor Zanevska, die tegen Juvan een 2-5-achterstand nog omboog in setwinst. Zanevska redde een setbal op weg naar de tiebreak, werkte dan nog eens twee setpunten weg, om uiteindelijk zelf de set te pakken. In de tweede set was het haar comeback nog straffer. Deze keer kwam Zanevska 1-5 achter. Opnieuw haalde ze het nog na een tiebreak: ze won met 7-6 (9/7) en 7-6 (7/4).

Kirsten Flipkens kon in de eerste acht spelletjes van haar partij gelijke tred houden met de Spaanse Sorribes Tormo. Vanaf dan leek het beste er af bij Flipkens, zeker nadat haar tegenstandster aan de haal was gegaan met de eerste set. Nadien bleek de nederlaag onvermijdelijk voor Flipkens. Sorribes Tormo haalde het met 6-4 en 6-1.