Vervanger Novak Djokovic is bekend: Italiaanse nummer 150 van de wereld krijgt nummer 1 achter zijn naam en mag starten aan de Australian Open

De lucky loser die de plaats van Novak Djokovic mag opvullen, is Salvatore Caruso. Hij is een Italiaan en op de ATP-Ranking is Caruso de nummer 150 van de wereld. In zijn eerste ronde neemt Caruso het op tegen Kecmanovic.

Opvallend: Aangezien Djokovic al een loting had gekregen, maar er dus toch niet bij is, krijgt Caruso volgens Christopher Clarey het nummer 1 achter zich in het schema. Het zal ongetwijfeld een vreemd zicht zijn voor de nummer 150 van de wereld.

