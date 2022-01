Opvallend: Australian Open start maandag, maar wedstrijdschema was tot vannacht nog niet bekend

Het was Christopher Clarey van The New York Times die het nieuws had bekendgemaakt. Zo zocht hij vannacht het schema op met de uren van de wedstrijden, maar op de site van de Australian Open was nog niets te vinden.

Volgens hem is de heisa rond Djokovic de reden. "De hoorzitting met Djokovic gaat door en 127 andere tennissers willen weten hoe laat ze morgen spelen op de Australian Open. Hoe lang kunnen ze nog wachten?", aldus Clarey. Ondertussen is er beslist dat Djokovic niet zal mogen starten in de Australian Open.

The Djokovic hearing continues and 127 other tennis players would like to know at what time they are playing tomorrow at the Australian Open



How long can they be kept waiting? pic.twitter.com/iMh6kezA6D