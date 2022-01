Beslissing is genomen: Novak Djokovic mag niet deelnemen aan Australian Open en moet Australië verlaten

Slecht nieuws voor Novak Djokovic. Het federale gerechtshof in Melbourne heeft vandaag namelijk definitief beslist dat de Serviër niet mag deelnemen aan de Australian Open. Hij moet Australië dan ook verlaten.

Alex Hawke, minister van immigratie in Australië, had vrijdag beslist om het visum van Novak Djokovic in te trekken. De nummer één van de wereld bij de mannen ging echter niet akkoord en ging dan ook in beroep.

Vandaag werd de definitieve beslissing genomen door het federale gerechtshof in Melbourne en zij hebben beslist niet in te gaan op het beroep van Djokovic. De Serviër mag dus niet deelnemen aan de Australian Open en moet Australië verlaten.