Ware tennislegende moet gevecht tegen kanker aangaan: "Ik heb geluk, want ziekte is vroeg ontdekt"

Te horen krijgen dat je kanker krijgt, het zou voor iedereen een harde klap zijn. Ook een tennislegende wacht een gevecht tegen een vreselijke ziekte: Chris Evert heeft eierstokkanker. Dat heeft de Amerikaanse zelf bekendgemaakt.

Chris Evert domineerde samen met Martina Navratilova het damestennis in de jaren '70 en '80. Met haar achttien(!) grandslamtitels is Evert één van de absolute legendes uit de tennisgeschiedenis. Op Roland Garros was ze zeven keer de beste. Na haar carrière overhandigde ze in Parijs ook vaak de trofee aan de nieuwe winnares.

Nu gaat Evert dus een andere strijd aan. "Ik wil met jullie delen dat ik eierstokkanker heb. Ik heb geluk, want de ziekte is vroeg ontdekt. Ik verwacht positieve resultaten van mijn chemotherapie." Evert reageerde zelf op sociale media en er werd ook reeds een artikel over haar ziekte geschreven op ESPN.

"Aan allen bedankt om mijn nood om te focussen op mijn gezondheid en mijn herstelperiode te respecteren", rondt Evert af.