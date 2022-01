UPDATE: Australische minister van Immigratie annuleert visum van Djokovic, beroep volgt wellicht nog

Doet Djokovic nu mee aan de Australian Open of niet? Zijn visum is alleszins gecanceld door de minister van Immigratie. Dat betekent dat Djokovic de Australian Open in principe mag vergeten, tenzij een eventueel beroep nog iets oplevert.

De bal lag in het kamp van de Australische minister van Immigratie Alex Hawke. Die kan de beslissing van de rechter om Novak Djokovic een visum toe te zeggen terugdraaien en zo de Serviër de kans ontnemen om deel te nemen aan de Australian Open.

Hawke nam nu toch al verschillende dagen de tijd om tot zijn definitieve beslissing te komen. Als de Australische regering Djokovic uit het land zou willen, wacht het best zo lang mogelijk om dat aan te kondigen. Het staat nu al vast dat de advocaten van Djokovic in beroep zullen gaan als zijn visum opnieuw geweigerd wordt.

NOG TIJD VOOR BEROEP?

Het is de vraag of er dan nog voldoende tijd is voor de start van de Australian Open om hun gelijk te halen. Ondertussen heeft Djokovic wel al verschillende trainingen afgewerkt in Melbourne om weer voldoende ritme op te doen na zijn periode in het 'coronahotel'. De nummer 1 van de wereld bij de mannen werd ook opgenomen in de loting en speelt in principe in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Kecmanović.

Update: Minister Hawke is eindelijk tot zijn besluit gekomen en heeft de visum voor Djokovic wel degelijk geannuleerd. Dat betekent dat de Serviër het land moet verlaten en niet kan deelnemen aan de Australian Open. Of levert een beroep nog iets op?