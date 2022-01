Twee finalisten voor Sydney Tennis Classic zijn bekend: Badosa plaatst zich vlot, Krejčíková kruipt door het oog van de naald

Terwijl Andy Murray al zeker in de finale staat op de Sydney Tennis Classic bij de mannen, is de finale bij de vrouwen al helemaal bekend. Paula Badosa zal het daarin opnemen tegen Barbora Krejčíková.

Paula Badosa kon vlot haar ticket voor de finale boeken. In haar halve finale haalde ze het met 6-2 en 6-2 van Daria Kasatkina. Barbora Krejčíková had het dan weer een pak lastiger, want zij moest maar liefst zeven matchballen wegwerken van haar tegenstander Anna Kontaveit. Het werd uiteindelijk 0-6, 6-4 en 7-6 (14/12) voor Krejčíková.