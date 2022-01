Ook finale Adelaide International 2 is bekend bij de vrouwen: twee Amerikaanse speelsters nemen het tegen elkaar op

Niet alleen in de Sydney Tennis Classic weten we al wie de finale zal spelen, maar ook op de Adelaide International 2, een ander voorbereidingstoernooi op de Australian Open, is de finale bekend. Alison Riske neemt het op tegen Madison Keys.

Alison Riske is de eerste finaliste. De Amerikaanse is de nummer 57 van de wereld en zal goed uitgerust in de finale te zien zijn. Ze moest namelijk niet in actie komen in de halve finales van de Adelaide International 2 na een opgave van haar tegenstander Tamara Zidansek. Madison Keys, de nummer 89 van de wereld, moest wel vol aan de bak in haar halve finale. Ze haalde het knap van haar landgenote Cori Gauff, de nummer 19 van de wereld. Het werd 3-6, 6-2 en 7-5 voor Keys.