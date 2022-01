Novak Djokovic geeft niet op en gaat voor laatste kans: nummer één van de wereld gaat in beroep

Alex Hawke, Australisch minister van Immigratie, heeft besloten om het visum van Novak Djokovic in te trekken. Toch laat de Serviër het hier nog niet bij, want hij heeft besloten om in beroep te gaan. Zondag wordt de definitieve beslissing genomen.

Er komt voorlopig maar geen einde aan de saga rond Novak Djokovic. De Serviër kreeg wel een tegenstander in de loting van de eerste ronde van de Australian Open, maar Alex Hawke, Australisch minister van Immigratie, heeft besloten om zijn visum in te trekken. Slecht nieuws voor Djokovic, maar de nummer één van de wereld bij de mannen laat het daar voorlopig niet bij. Zo heeft hij volgens Het Laatste Nieuws besloten om in beroep te gaan. Zondag wordt de definitieve beslissing genomen en dan weet Djokovic of hij maandag te zien zal zijn in de Australian Open.