Gaat Andy Murray indruk maken op Australian Open? Schot bereikt alvast de finale op de Sydney Tennis Classic

Andy Murray is sterk begonnen aan zijn avontuur in Australië. De Schot, die is weggezakt naar de 135ste plaats op de ATP-ranking, heeft namelijk de finale bereikt in de Sydney Tennis Classic.

Andy Murray lijkt een man om in de gaten te houden op de Australian Open. De ex-nummer één van de wereld heeft namelijk de finale bereikt van de Sydney Tennis Classic. Het is al van 2019 geleden dat Murray nog eens een ATP-finale kon spelen. In de halve finale in de Sydney Tennis Classic, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, stond Murray tegenover de Amerikaan Opelka. De eerste set ging nog naar Opelka (7-6(8/6) maar de twee sets erna gingen naar Murray met 4-6.