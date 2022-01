Andy Murray kent tegenstander in finale Sydney Tennis Classic

Andy Murray weet tegen wie hij het zal moeten opnemen in de finale van de Sydney Tennis Classic. De Schot neemt het op tegen de Rus Asian Karatsev. Hij haalde het in drie sets van de Brit Daniel Evans.

De andere halve finale op de Sydney Tennis Classic ging tussen Asian Karatsev en Daniel Evans. Karatsev, de nummer 20 van de wereld, haalde de eerste set binnen met 6-3, maar na een lange tweede set (6-7(13/15) trok Evans aan het langste eind.

Een derde set moest dus beslissen over wie het tegen Murray ging opnemen in de finale en daarin was Karatsev opnieuw met 6-3 te sterk. De finale van de Sydney Tennis Classic gaat dus tussen Andy Murray en Asian Karatsev.