Probleem voor David Goffin met het oog op de Australian open: landgenoot kampt met kniepijn en moet opgeven tegen Andy Murray

Binnen enkele dagen start de Australian Open, maar de voorbereiding van David Goffin loopt niet zoals hij het gehoopt had. Zo heeft onze landgenoot vannacht moeten opgeven in een wedstrijd tegen Andy Murray.

David Goffin doet voorlopig nog mee aan het ATP-toernooi van Sydney en in de kwartfinales stond hij vannacht tegenover Andy Murray. In de eerste set was de Schot duidelijk te sterk, want hij haalde het met 2-6.

Een tweede set kwam er echter niet meer, want Goffin moest opgeven met een probleem aan de knie. Geen goed nieuws, want binnen enkele dagen staat de Australian Open op het programma.