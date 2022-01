Pech voor Ysaline Bonaventure: landgenote sneuvelt in voorlaatste kwalificatiematch voor de Australian Open

Ysaline Bonaventure is er dan toch niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open. Onze landgenote verloor haar tweede kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse Arianne Hartono.

Ysaline Bonaventure kreeg met de Nederlandse Arianne Hartono een haalbare kaart in haar tweede kwalificatiewedstrijd voor de Australian Open. Bonaventure is de nummer 177 van de wereld, terwijl Hartono de nummer 191 is.

Toch begon Hartono het beste aan de wedstrijd en ze haalde de eerste set ook binnen met 2-6. De tweede set ging echter naar Bonaventure met 6-4, waardoor een beslissende set moest gespeeld worden. Daarin was de Nederlandse met 4-6 te sterk. Zo heeft Bonaventure zich niet kunnen plaatsen voor de laatste kwalificatieronde voor de Australian Open.